Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 135,08 USD.

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 135,08 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 136,49 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 378.449 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,07 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 20,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 65,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 1,83 USD im Jahr 2025 aus.

