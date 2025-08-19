DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.314 -0,7%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1607 -1,0%Öl68,67 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Notierung im Blick

25.08.25 20:24 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 128,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
111,52 EUR -1,34 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 128,95 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 128,10 USD. Bei 130,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 379.165 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,07 USD) erklomm das Papier am 07.12.2024. Gewinne von 31,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

