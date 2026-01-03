DAX25.305 +0,1%Est506.156 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +2,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Ruhiger Wochenausklang nach Bilanzflut: DAX kaum verändert am Freitag

27.02.26 09:38 Uhr
Der DAX dürfte am Freitag seine Vortagesgewinne zunächst behaupten können und zeigt sich ohne große Veränderungen am letzten Handelstag der Woche.

Den Donnerstagshandel, der von einer Vielzahl von Bilanzveröffentlichungen geprägt war, hatte der DAX letztlich fester beendet. Am Freitag zeichnet sich nun ein stabiler Handel ab. Der deutsche Leitindex startete 0,02 Prozent höher bei 25.294,37 Punkten und hält sich weiter nahe der Nulllinie.
Damit behauptet der deutsche Leitindex zunächst seine Gewinne vom Vortag und bleibt deutlich über der 25.000-Punkte-Marke, die er im frühen Wochenverlauf noch unterschritten hatte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Verschnaufpause nach Flut an Bilanzvorlagen

Nachdem am Donnerstag mehrere DAX-Konzerne ihre Bücher geöffnet hatten und unter anderem die Bilanz von US-Tech-Schwergewicht NVIDIA verarbeitet worden war, geht es vor dem Wochenende etwas ruhiger zu. Aus dem DAX steht am Freitag vor allem BASF mit Quartalszahlen im Blick, außerdem werden Inflationszahlen aus Deutschland veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com