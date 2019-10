DAX: Die Mauer der Angst

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 89,4% verzeichnet hat (Stand 30.09.2019).

Die großen Indizes stehen weiterhin knapp über oder unter wichtigen Marken: der DAX versucht sich auf dem neuen Jahreshoch zu behaupten, und Dow Jones sowie Nasdaq schielen auf die Allzeit­höchst­stände. Vielen Anlegern ist dabei aber nicht wohl zumute. Die Wirtschaftslage scheint einen Rekord­kurs an den Börsen eigentlich nicht zu stützen. Doch klettern vielleicht gerade deshalb die Kurse an der sprich­wörtlichen "Mauer der Angst" weiter nach oben?

Das Grundvertrauen ist erschüttert

In der Erhebung der American Association of Individual Investors haben meist die Bullen die relative Mehrheit - der Mensch ist einfach ein Optimist, was im Hinblick auf den grund­sätzlichen Wachstums­trend der Wirtschaft ja auch durchaus richtig ist. Die Stimmung ist oft besonders gut, wenn sich Indizes neuen Rekordmarken nähern. Umso bemerkens­werter ist der hohe Bären­anteil in den Umfragen der letzten Monate. Das spricht dafür, dass die Anleger durch die Handelskonflikte und den Wirtschafts­abschwung in Verbindung mit einer längeren volatilen Seitwärtsphase an den Börsen fundamental verunsichert wurden und nun dem Anstieg in den USA in die Nähe der Allzeithochs nicht so richtig trauen.

Krise eingepreist?

Das gilt im Übrigen auch für den deutschen Markt, für den der Sentiment-Index der Börse Frankfurt in jüngster Zeit zwar eine leichte Stimmungs­aufhellung konstatiert, von größerem Optimismus oder gar Euphorie sind die Anleger trotz des DAX-Anstiegs auf ein neues Jahreshoch allerdings sehr weit entfernt. Das scheint gut begründet, schließlich befindet sich die deutsche Industrie im Prinzip in einer Rezession und die wichtige Automotive-Branche sogar in einer Struktur­krise. Und dennoch beschleicht einen der Verdacht, dass das inzwischen eingepreist sein könnte. Denn zumindest die zyklischen Titel wurden bereits stark abgestraft.

Fazit zu DAX

Die Anleger lassen sich von der per Saldo positiven Börsenentwicklung seit den markanten Zwischentiefs im August nicht aus der Reserve locken, und das ist ein gutes Zeichen. Denn oftmals klettern die Kurse an der "Mauer der Angst" nach oben, auch wenn das fundamental noch nicht nachvollziehbar scheint. Das könnte mit der Chance einhergehen, dass die Wirtschaft gerade die Wende vollzieht.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 89,4% verzeichnet hat (Stand 30.09.2019).

