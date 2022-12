DAX weiter schwach, GameStop mit Quartalszahlen, RWE mit neuem Auftrag, Netflix

Der vierte Handelstag im Minus deutet sich im DAX an. Wir notieren um 14.200 Punkte und haben damit die Konsolidierung ab 14.600 Punkten weiter vorangetrieben. Die Stimmung verschlechtert sich durch Kommentare von JP Morgan Chase und weiteren renommierten Experten am Kapitalmarkt, die eine Rezession in den USA erwarten.