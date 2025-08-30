Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend im Minusbereich

So bewegt sich Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 120,38 USD.

Die Dell Technologies-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 120,38 USD abwärts. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 117,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 119,11 USD. Bisher wurden heute 799.208 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,96 Prozent würde die Dell Technologies-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,06 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,78 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,50 USD fest.

