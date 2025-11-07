Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies wird am Abend ausgebremst

Kurs der Dell Technologies

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 145,14 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 145,14 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 143,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 448.186 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,94 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. 15,71 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 54,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 USD belaufen.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

