Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gibt am Abend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 123,24 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 123,24 USD. In der Spitze büßte die Dell Technologies-Aktie bis auf 122,80 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.353 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 85,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,51 USD je Aktie aus.

