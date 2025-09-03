DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.433 +0,1%Nas21.784 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,12 +0,7%Gold3.633 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienentwicklung

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gibt am Abend ab

08.09.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies gibt am Abend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Der Dell Technologies-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 123,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
105,80 EUR -0,72 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 123,24 USD. In der Spitze büßte die Dell Technologies-Aktie bis auf 122,80 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.353 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 147,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 66,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 85,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 USD belaufen.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,51 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen