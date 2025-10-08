DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zündet am Abend Kursrakete

08.10.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies zündet am Abend Kursrakete

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt konnte die Aktie von Dell Technologies zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,6 Prozent auf 162,40 USD.

Dell Technologies
140,20 EUR
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,6 Prozent auf 162,40 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 166,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 155,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.606.268 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 2,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 59,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Dell Technologies-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,07 USD belaufen.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 25,01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,52 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.net

