Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit KursVerlusten

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 120,45 USD abwärts.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 120,45 USD. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,18 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 691.879 Stück.

Bei 147,66 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 18,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD ab. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 44,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 USD.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 29,78 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 9,51 USD je Aktie aus.

