Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 139,55 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Dell Technologies befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 139,55 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 138,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,56 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.194 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 167,94 USD. Mit einem Zuwachs von 20,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 USD ausgeschüttet werden.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.
Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie
Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Dell Technologies
Analysen zu Dell Technologies
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2023
|Dell Technologies Buy
|UBS AG
|20.06.2019
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|11.01.2019
|Dell Technologies Market Perform
|BMO Capital Markets
|09.01.2019
|Dell Technologies Outperform
|Wolfe Research
|28.02.2018
|Dell Technologies Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Dell Technologies Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.2016
|EMC Neutral
|Mizuho
|01.06.2016
|EMC Neutral
|UBS AG
|21.04.2016
|EMC Hold
|Deutsche Bank AG
|20.04.2016
|EMC Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|19.11.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|10.10.2012
|Dell sell
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2011
|Dell underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen