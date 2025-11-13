DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Aktienkurs aktuell

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

13.11.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 139,55 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
117,60 EUR -2,82 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Dell Technologies befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 139,55 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 138,33 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,56 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.194 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 167,94 USD. Mit einem Zuwachs von 20,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 29,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umsetzen können.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

In eigener Sache

