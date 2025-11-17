Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 8,8 Prozent auf 121,98 USD ab.

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 8,8 Prozent auf 121,98 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 121,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,33 USD. Zuletzt wurden via New York 1.004.354 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 167,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 27,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Mit Abgaben von 45,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 1,78 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 28.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 29,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

