Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend im Plus

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 125,11 USD.

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 125,11 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 126,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 120,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 758.782 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 167,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Mit Abgaben von 47,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2025 mit 1,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.08.2025 äußerte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,70 USD gegenüber 1,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,94 Mrd. USD im Vergleich zu 25,01 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2026 9,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

