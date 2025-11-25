Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag auf rotem Terrain

Dell Technologies im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 124,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 124,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,39 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 237.999 Dell Technologies-Aktien.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 167,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Dell Technologies-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (66,26 USD). Abschläge von 46,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 USD belaufen.

Am 28.08.2025 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 29,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

