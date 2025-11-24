DAX23.297 +0,9%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.684 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag im Plus

24.11.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Montagnachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 127,27 USD.

Dell Technologies
107,92 EUR 2,34 EUR 2,22%
Um 15:53 Uhr sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 127,27 USD zu. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,52 USD. Mit einem Wert von 124,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.331 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,94 USD. Mit einem Zuwachs von 31,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 47,94 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 USD, nach 1,78 USD im Jahr 2025.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,54 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

