DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- DAX etwas tiefer erwartet -- Fluence Energy mit Zahlen unter den Erwartungen -- Zoom überzeugt bei Umsatz und Gewinn -- Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT OpenAI startet Einkaufsassistenten direkt in ChatGPT
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Aufwärts mit anhaltenden US-Zinssenkungsspekulationen

25.11.25 06:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
104,16 EUR -2,64 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
54,00 EUR -4,00 EUR -6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenovo Group Ltd.
1,09 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Dienstag. Haupttreiber bleibt die wieder stark gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember. Zuletzt hatte Fed-Präsident John Williams aus New York geäußert, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Ins gleiche Horn stießen nun Fed-Gouverneur Christopher Waller und Fed-Präsidentin Mary Daly aus San Francisco.

Wer­bung

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 10. Dezember ist auf in der Zwischenzeit 85 Prozent gestiegen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche.

Nach dem Feiertag am Vortag geht es in Tokio um moderate 0,2 Prozent nach oben. Bei den Einzelaktien sind vor allem Titel aus dem Technologiesektor gefragt nach positiven Branchenvorgaben von Wall Street. Für Kioxia Holding geht es um 3,3 Prozent nach oben, bei Advantest sind es 3,9 Prozent.

Übergeordnet steht die Fiskalpolitik der neuen japanischen Premierministerin Sanae Takaichi im Fokus. Moody's Analytics äußert sich zurückhaltend: Die erste große politische Initiative möge zwar wie ein umfassender fiskalischer Impuls wirken, doch die Details zeichneten ein gemäßigteres Bild. Die genannte Summe von 42,8 Billionen Yen - etwa 6,7 Prozent des BIP - sei, wie bei früheren Paketen, übertrieben. Sie umfasse Garantien, Kredite und Schätzungen der Ausgaben des Privatsektors. Rechne man das heraus, verblieben 21,3 Billionen Yen für Ausgaben und Steuersenkungen. Nominell übersteige dies die Pakete der Jahre 2023 und 2024 nur leicht.

Wer­bung

Kräftigere Aufschläge weisen die chinesischen Börsen auf. In Hongkong rücken die Kurse um 0,6 Prozent vor, in Schanghai sogar um 1,1 Prozent. Lenovo bleiben mit einem Plus von 0,3 Prozent hinter der Entwicklung im Technologiesektor zurück. Höhere Preise für Speicherchips sind eine anhaltende Sorge für das Geschäft von Lenovo, wie die Analysten von UOB Kay Hian in einer Research Note schreiben. Das Brokerhaus stuft die Lenovo-Aktie von "Buy" auf "Hold" herab, da es kurzfristig kaum Anzeichen für ein Ende der Preiserhöhungen bei Speicherchips gebe, so die Analysten.

An den Devisenmärkten steht der Dollar tendenziell unter leichtem Abgabedruck. Hier drückt die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember.

Andererseits profitiert der Rohstoffsektor grundsätzlich von den Zinsspekulationen. Gold zeigt sich leicht befestigt bei 4.142 Dollar die Feinunze. Kupfer macht sogar einen Sprung von 1,8 Prozent.

Wer­bung

Die Ölpreise geben indes weiter nach. Hier belastet die Möglichkeit eines Kriegsendes in der Ukraine und eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Die Unsicherheiten bleiben indes sehr hoch. Aus dem ursprünglichen 28-Punkte-Friedensplan ist in der Zwischenzeit ein 19-Punkte-Plan geworden. Die heikelsten Punkte sind zudem ausgespart worden und sollen von den Präsidenten Trump und Selenskyj direkt verhandelt werden.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.527,70 +0,0% +3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 48.714,80 +0,2% +21,9% 07:00

Kospi (Seoul) 3.853,19 +0,2% +60,6% 07:30

Shanghai-Comp. 3.880,22 +1,1% +14,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.875,36 +0,6% +25,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:02 % YTD

EUR/USD 1,1516 -0,1 1,1526 1,1516 +11,2%

EUR/JPY 180,56 -0,1 180,79 180,55 +10,6%

EUR/GBP 0,8791 -0,0 0,8792 0,8794 +6,2%

GBP/USD 1,3099 -0,1 1,3111 1,3095 +4,7%

USD/JPY 156,80 -0,0 156,85 156,79 -0,5%

USD/KRW 1.474,59 -0,1 1.475,96 1.476,25 -0,4%

USD/CNY 7,0818 0,1 7,0818 7,0797 -1,8%

USD/CNH 7,0956 -0,2 7,1068 7,1079 -3,1%

USD/HKD 7,7761 -0,1 7,7817 7,7832 +0,2%

AUD/USD 0,6454 -0,2 0,6466 0,6458 +4,4%

NZD/USD 0,5600 -0,2 0,5610 0,5604 +0,2%

BTC/USD 88.295,25 -0,4 88.676,60 86.912,55 -7,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,57 58,84 -0,5% -0,27 -18,8%

Brent/ICE 63,09 63,37 -0,4% -0,28 -16,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.142,33 4.136,90 +0,1% +5,43 +54,9%

Silber 51,53 51,3615 +0,3% +0,16 +73,2%

Platin 1.353,95 1.340,03 +1,0% +13,92 +51,1%

Kupfer 5,06 4,97 +1,8% +0,09 +23,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 00:47 ET (05:47 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen