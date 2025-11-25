Analystenstimme

Deutsche Börse-Aktie unbeeindruckt: Barclays hebt Ziel auf 290 Euro - 'Overweight'

25.11.25 10:04 Uhr

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen. Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,09 Prozent höher bei 216,30 Euro. LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com