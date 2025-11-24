DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend höher

24.11.25 20:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 127,77 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
110,52 EUR 4,94 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 127,77 USD. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 129,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,51 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 616.350 Stück gehandelt.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,44 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 66,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 48,14 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 1,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

