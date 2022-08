Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 01.08.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,52 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 8,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,41 EUR nach. Bei 8,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.144.284 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 41,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 7,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 13,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,17 EUR.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.214,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,21 EUR je Aktie.

