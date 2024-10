Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,46 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 15,46 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,48 EUR an. Bei 15,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 214.412 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 10,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 38,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,55 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,23 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten