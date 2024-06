Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Deutsche Bank

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 15,17 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 15,17 EUR nach. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 14,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.050.074 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 27.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 13,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

