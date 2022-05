Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie verlor um 05.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 9,56 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,55 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.239.181 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 34,66 Prozent wieder erreichen. Bei 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,15 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.327,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.222,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

