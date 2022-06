Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag im Plus

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 06.06.2022 12:22:00 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 10,42 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,47 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.643.204 Stück.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,81 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,16 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,65 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,97 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 27.04.2022 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.328,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.222,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

