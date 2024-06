Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 15,25 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 15,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 15,27 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,18 EUR nach. Mit einem Wert von 15,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 146.025 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 10,36 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 41,63 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,663 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 25.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,26 Mrd. EUR – ein Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,20 EUR je Aktie aus.

