Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Kaum Bewegung ließ sich um 12:04 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,84 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,95 EUR an. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,82 EUR. Bei 8,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.398.450 Stück gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Gewinne von 39,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 13,17 EUR angegeben.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.328,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.214,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

