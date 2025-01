Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 18,88 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 18,88 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,98 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 554.752 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 18,98 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,50 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 23.10.2024 vor. Das EPS lag bei 0,74 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,59 Mrd. EUR – ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

