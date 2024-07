Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 15,17 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:07 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 96.639 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 10,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 9,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 60,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,666 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,11 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 17,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,26 EUR je Aktie belaufen.

