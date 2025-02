Kursentwicklung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag höher

24.02.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 19,98 EUR.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 20,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,66 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.102.979 Aktien. Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.02.2024 Kursverluste bis auf 12,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,22 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 30.01.2025. Deutsche Bank hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,65 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie Bundestagswahl & Börse: Welche Auswirkungen die Wahl 2025 auf DAX, Aktien, Branchen & Co. haben könnte Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com