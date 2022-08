Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag in Rot

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 8,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 8,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.312.521 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 44,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,53 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,17 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.650,00 EUR – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.214,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DWS-Aktie fester: Deutsche Bank-Tochter DWS baut Geschäft in Südkorea aus

BofA-Aktie, Barclays-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: Banken einigen sich auf Geldbuße wegen WhatsApp-Nutzung

Sechs Monate nach Start des Ukraine-Kriegs: Russland öffnet Anleihemarkt für ausländische Investoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images