Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 9,78 EUR nach. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,75 EUR ein. Bei 9,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.705.919 Aktien.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 33,16 Prozent niedriger. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 11.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.650,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Bank am 02.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie zurück im Plus: Deutsche Bank erzielt überraschend Milliardengewinn

DWS-Aktie trotzdem kräftig unter Druck: DWS sammelt wieder Kapital ein

Greenpeace-Aktivisten protestieren bei DWS - DWS-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com