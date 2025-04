Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 274,70 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 274,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 272,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 129.648 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 276,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,97 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 238,13 EUR an.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

