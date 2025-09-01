DAX23.781 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,01 -0,6%Gold3.546 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Donnerstagmittag ab

04.09.25 12:05 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Donnerstagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 246,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
246,80 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 246,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 246,00 EUR aus. Bei 247,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 24.716 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen