Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Donnerstagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 246,50 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 246,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 246,00 EUR aus. Bei 247,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 24.716 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 19,39 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

