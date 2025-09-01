Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 247,30 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 247,30 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 247,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.903 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,01 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (200,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 18,80 Prozent sinken.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

