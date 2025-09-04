Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag behauptet

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 246,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:41 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 246,60 EUR an der Tafel. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,20 EUR zu. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 245,80 EUR. Bei 247,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 17.103 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 200,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 271,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

