Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 246,00 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 246,00 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 245,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.189 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 200,80 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

