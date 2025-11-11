Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 211,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 211,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 211,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 210,00 EUR. Zuletzt wechselten 100.770 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 203,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 3,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,21 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 262,57 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

