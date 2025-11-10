DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Aktienentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit roter Tendenz

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 208,50 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
209,60 EUR 0,10 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 208,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 208,20 EUR. Bei 210,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 114.396 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 2,21 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,21 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 262,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
