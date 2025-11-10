Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 210,40 EUR nach oben.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 210,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 210,80 EUR. Mit einem Wert von 210,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.000 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 28,51 Prozent niedriger. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,57 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.
Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
