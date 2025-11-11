DAX23.989 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,86 -0,3%Gold4.135 +0,5%
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag gesucht

11.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag gesucht

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 209,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
209,30 EUR -0,30 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 209,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 210,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,00 EUR. Bisher wurden heute 10.062 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,21 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 262,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

