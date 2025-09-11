Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kursplus

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 242,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 242,20 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 242,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 239,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 143.428 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,80 EUR am 20.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,09 Prozent.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Aktie aus.

