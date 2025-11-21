DAX23.079 -0,9%Est505.508 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.178 +0,5%Bitcoin72.177 -4,0%Euro1,1499 -0,3%Öl62,22 -1,5%Gold4.071 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag höher

21.11.25 16:08 Uhr

21.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 217,90 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:52 Uhr 4,6 Prozent. Bei 218,30 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 368.689 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 35,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 201,90 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 7,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,14 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

