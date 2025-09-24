Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 221,70 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 221,70 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 221,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.778 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 206,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

