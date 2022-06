Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Post-Papiere um 02.06.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Deutsche Post-Aktie bis auf 37,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 129.635 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 61,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Am 09.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,12 EUR an.

Deutsche Post gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,94 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,79 Prozent auf 22.593,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.860,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.08.2022 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,02 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie verliert. DHL eröffnet erstes Mega-Paketzentrum in Ostdeutschland

Deutsche Post-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Deutsche Post-Aktie freundlich: Post zufrieden mit Einführung von Matrixcode-Marken - Hoffnung auf Entspannung in Shanghai

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post