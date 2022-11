Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag tiefer

Die Deutsche Post-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 34,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 34,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,94 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 527.447 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 40,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 16,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,18 EUR für die Deutsche Post-Aktie.

Deutsche Post gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 24.029,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.473,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Post rechnen Experten am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

