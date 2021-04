Deutsche Post-Aktie aktuell: Deutsche Post gewinnt an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Post-Papiere zuletzt 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.260 Punkten liegt. In der Spitze legte die Deutsche Post-Aktie bis auf 47,15 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 863.417 Deutsche Post-Aktien.

Am 06.04.2021 markierte das Papier bei 47,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2020 bei 24,86 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,74 EUR an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,07 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Die Deutsche Post AG ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen. Die Deutsche Post unterstützt ihre Kunden in der Verteilung von Presseerzeugnissen sowie Werbe- und Katalogsendungen und bietet Gesamtlösungen für die Unternehmenskommunikation. Über den reinen Transport hinaus werden auch Zusatzleistungen erbracht und beispielswiese Software zur Adressverwaltung oder zur Verwaltung von Verteilgebieten von Postwurfsendungen bereitgestellt.

