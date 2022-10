Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagnachmittag in Rot

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 32,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 31,97 EUR. Mit einem Wert von 32,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.155.790 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 44,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,24 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,04 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.029,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Deutsche Post am 08.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

