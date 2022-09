Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Um 09:22 Uhr ging es für die Deutsche Post-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 31,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Post-Aktie bei 31,61 EUR. Mit einem Wert von 31,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 113.978 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,84 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2022 Kursverluste bis auf 31,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 0,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 56,66 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 24.029,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

In der Deutsche Post-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 4,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

