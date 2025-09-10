DAX23.686 +0,2%ESt505.385 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
So entwickelt sich Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Kursplus

11.09.25 12:05 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 30,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,09 EUR 0,04 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,09 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 724.216 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 19,34 Prozent zulegen. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,11 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen