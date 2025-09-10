Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Kursplus
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 30,09 EUR.
Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,09 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 30,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 724.216 Deutsche Telekom-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 19,34 Prozent zulegen. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,11 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.
Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
