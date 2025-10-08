DAX24.513 +0,5%Est505.626 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BMW 519000 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktie im Blick

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

08.10.25 12:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,40 EUR 0,07 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DEUTZ konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,32 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.446 Stück gehandelt.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 58,89 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Deutz: Erreichtes Ziel eröffnet neues Potenzial

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen