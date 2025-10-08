DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,35 EUR.

Das Papier von DEUTZ konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 9,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,32 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173.446 Stück gehandelt.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 58,89 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,546 EUR je Aktie aus.

