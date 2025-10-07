DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,35 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 9,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 9,33 EUR. Mit einem Wert von 9,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.830 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Bei 3,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 58,89 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

